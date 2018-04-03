الرئيس اللبنانى يتلقى دعوة حضور القمة العربية فى السعودية







كتبت آمال رسلان

تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، صباح اليوم الثلاثاء، من رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية فى بيروت، الوزير المفوض وليد البخارى دعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة فى القمة العربية المقرر انعقادها فى الرياض منتصف إبريل الجارى.

وكانت المراسم الملكية السعودية قد أعلنت عن تدشين الموقع الإلكترونى للقمة العربية المقبلة فى مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية.