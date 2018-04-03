الدفاع الروسية: انطلاق مؤتمر الأمن الدولى الـ7 بمشاركة سوريا غدا







موسكو(أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد مؤتمر الأمن الدولى السابع فى موسكو بحضور وفود 95 بلدا بينها سوريا يومى غدا وبعد غد، وتتصدر جدول أعمال المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب فى سوريا.

وقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن تجربة مكافحة الإرهاب فى سوريا ستكون أحد المواضيع الرئيسية التى سيتم بحثها فى المؤتمر، وسيعرض الجانب الروسى تجربته فى محاربة تنظيم داعش، وتوقعاته لتطور الأوضاع فى الشرق الأوسط وقضية إعادة الإعمار فى سوريا.. وسيتم أيضا مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبى والوضع فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومن المقرر مشاركة وفود 95 دولة بينهم 30 وزيرا للدفاع و15 من رؤساء الأركان العامة ونواب وزراء الدفاع، كما أكد ممثلو 8 منظمات دولية و68 خبيرا أجنبيا رائدا فى مجال الأمن مشاركتهم فى المؤتمر.

يشار إلى أن نائب وزير الدفاع السورى محمود شوا سيشارك فى مؤتمر موسكو للمرة الثانية، وسيلقى كلمته أمام المشاركين.