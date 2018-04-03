الجيش اليمنى يدمر تجمعات للحوثيين فى مسقط رأس زعيم المتمردين بصعدة







صنعاء (أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، تدمير تجمعات لميليشيات الحوثى الانقلابية فى مسقط رأس زعيم المتمردين بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وقال المركز الإعلامى للجيش اليمنى، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن مدفعية الجيش دمرت تجمعات لميليشيات الحوثى الانقلابية فى جبل "الجميمة" القريب من ضريح "حسين الحوثى بمنطقة مران بصعدة".

يأتى ذلك بعد نجاح الجيش اليمنى، بدعم من تحالف دعم الشرعية فى فتح جبهة خامسة جديدة فى صعدة بمديرية الظاهر التى تبعد 10 كيلو مترات فقط عن منطقة مران مسقط رأس زعماء التمرد الحوثى.