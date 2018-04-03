الجيش اليمنى يحرر جبل "جالس" الاستراتيجى شمال محافظة لحج







وكالات الأنباء

أحرز الجيش الوطنى اليمنى اليوم تقدماً جديداً بمديرية القبيطة شمالى محافظة لحج جنوب اليمن، وتحرير مواقع استراتيجية جديدة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح للمركز الإعلامى التابع لوزارة الدفاع اليمنية "إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من تحرير "جبل جالس" الاستراتيجى فى مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل.

وأضاف " تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبى محافظة تعز، وأن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيا الانقلابية".

وأشار إلى أن الجيش اليمنى يقف على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيا الانقلابية.