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الجيش اليمنى يحرر جبل الشعير شمال غرب الجوف اليمنية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:22 ص
الجيش اليمنى يحرر جبل الشعير شمال غرب الجوف اليمنية قوات الجيش اليمنى





وكالات الأنباء
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تمكنت قوات الجيش اليمنى اليوم من تحرير مواقع جديدة فى "مديرية برط" شمالى محافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن قوات الجيش شنّت فجر اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، المتبقية فى مديرية برط، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها "جبل الشعير" الاستراتيجى الواقع بين محافظتى الجوف وصعدة".

وأضاف المصدر" أن مليشيا الحوثى الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة".

 


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اليمن

جبل الشعير

الحوثيين

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