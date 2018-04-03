البيت الأبيض: ترامب يؤكد لأمير قطر ضرورة إنهاء نزاع مجلس التعاون الخليجى

رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع أمير قطر اليوم الثلاثاء التهديد الذى تشكله إيران كما أكد ضرورة تسوية النزاع بين دول الخليج.

وقال البيت الأبيض فى بيان "بحث الزعيمان سلوك إيران الذى يزداد تهورا فى المنطقة والتهديد الذى تشكله للاستقرار الإقليمى".

وأضاف أن ترامب أكد للأمير "أن من الضرورى إنهاء النزاع الخليجى".

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث أمس الاثنين مع العاهل السعودى الملك سلمان بشأن النزاع الخليجى وبشأن قضايا إقليمية أخرى منها الأوضاع فى سوريا واليمن.