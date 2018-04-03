الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولى التاسع لصناعة البترول بدول البحر المتوسط







الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه سيتم إقامة المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لصناعة البترول والغاز بدول البحر المتوسط "Mediterranean Offshore Conference " بالإسكندرية نهاية شهر إبريل الحالى، موضحا أن هذا المؤتمر يعقد سنويا بالتناوب بين مدينتى الإسكندرية ومدينة راڤينا الإيطالية، فى إطار اتفاقية التوأمة بين المدينتين التى تم توقيعها منذ عام 2000، والتى يتم بمقتضاها التناوب فى إقامة المؤتمر والمعرض بين المدينتين منذ ذلك التاريخ.

وكلف سلطان، جميع الجهات المعنية بمراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المؤتمر الدولى، وكذا التجهيز للمعرض الكبير المصاحب للمؤتمر والذى من المقرر إقامته على أرض كوتة بمشاركة أكثر من 200 شركة عالمية من أمريكا وأوروبا والشرق الأدنى من كبار شركات البترول العالمية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول المصرى فى ظل استراتيجية مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، مشيرا أنه يشارك فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال البترول والغاز.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ صباح اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذى ومسئولى المحافظة، والاستماع إلى الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.