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الأردن: العنف الإسرائيلى بحق الفلسطينيون وصل لمرحلة خطيرة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:52 م
الأردن: العنف الإسرائيلى بحق الفلسطينيون وصل لمرحلة خطيرة الجامعة العربية - أرشيفية


كتب مصطفى عنبر
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قال السفير على العايد، سفير الأردن فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، إن العنف الإسرائيلى وصل لمرحلة خطيرة، مؤكدًا على وقوف بلاده مع الأشقاء الفلسطينيين فى الدفاع عن حقوقهم. 
 
 
وأكد العايد، خلال كلمته فى اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربيك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار فى العمل معا لتفويت الفرصة على إسرائيل التى تجيد استغلال الظروف لتبديد الحقوق الفلسطينية  بحجة توفير الأمن. 
 
 
وقال سفير الأردن فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، إنه لن يكون هناك حل فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقهم فى دولة ككل الشعوب .
 
 
وشدد العايد، على أن الأردن سوف يستمر فى مساندة الشعب الفلسطينى لنيل حريته وتحقيق حلم الدولة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 يونيو 1967.
 
 
من جانبه ، قال مندوب اليمن لدى الجامعة العربية رياض الكعبرى، إن السلام العادل والشمال لم يكتمل بالمنطقة بدون إقامة الدولة الفلسطينى، المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا على دعم بلاده لحق الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة وصموده.  
 
 
كما أكد السفير نجيب المنيف سفير تونس فى القاهرة ومندوبها بالجامعة العربية دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطينى البطل، داعيا لملاحقة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.
 
 
وعبر الدكتور أسامة الناشئ نائب المندوب الدائم للعراق بالجامعة العربية عن إدانة الحكومة العراقية لجرائم الاحتلال الغاشم ضد الفلسطينيين خاصة جرائم يوم 30 مارس الماضى.

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