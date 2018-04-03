افتتاح خط بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا "الهوت ديسك" بالسويس اليوم

افتتاح خط بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا "الهوت ديسك" بالسويس اليومالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:00 ص
محافظ السويس
سيد نون
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يفتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، خط استخدام بدائل الوقود، باستخدام تكنولوجيا الهوت ديسك بالشركة العربية للأسمنت، العين السخنة بمحافظة السويس.
ويأتى ذلك فى إطار اتجاه وزارة البيئة، لاستخدام الوقود البديل، لتقليل الانبعاثات المساهمة فى إحداث الاحتباس الحرارى، كغاز ثانى أكسيد الكربون.
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