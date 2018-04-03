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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:32 ص
خالد صلاح
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افتتاح خط بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا "الهوت ديسك" بالسويس اليوم

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:00 ص
افتتاح خط بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا "الهوت ديسك" بالسويس اليوم محافظ السويس





سيد نون
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يفتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، خط استخدام بدائل الوقود، باستخدام تكنولوجيا الهوت ديسك بالشركة العربية للأسمنت، العين السخنة بمحافظة السويس.
 
ويأتى ذلك فى إطار اتجاه وزارة البيئة، لاستخدام الوقود البديل، لتقليل الانبعاثات المساهمة فى إحداث الاحتباس الحرارى، كغاز ثانى أكسيد الكربون.
 
 

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خط استخدام بدائل الوقود

باستخدام تكنولوجيا الهوت ديسك




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