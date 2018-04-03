افتتاح خط بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا "الهوت ديسك" بالسويس اليوم







سيد نون

يفتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، خط استخدام بدائل الوقود، باستخدام تكنولوجيا الهوت ديسك بالشركة العربية للأسمنت، العين السخنة بمحافظة السويس.