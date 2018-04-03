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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:10 م
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إعدام 2 طن رنجة بالقناطر الخيرية غير صالحة للاستخدام الآدمى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 06:41 م
إعدام 2 طن رنجة بالقناطر الخيرية غير صالحة للاستخدام الآدمى فسيخ


القليوبية-نيفين طه
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 قامت الأجهزة التنفيذية لمدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة بشن حملة مكبرة ،بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري و مديرية التموين وبالتنسيق مع مركز شرطة قليوب ،وتم ضبط حوالي ٢ طن سمك بوري غير مطابق للمواصفات ( به عفونه و انتفاخات )، لاستخدامه لعمل الفسيخ وأوصت اللجنة بالإعدام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وعلى جانب أخر قامت الأجهزة التنفيذية لمديرية الصحة برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة ، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمدينتى القناطر الخيرية وكفر شكر بشن حملة مكبرة، على عدد من أماكن تداول الرنجة والأسماك بمناسبه اقتراب موسم شم النسيم ، تم تحرير 20 محضر لوجود أسماك ورنجة غير مطابقة للمواصفات ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم والعرض على النيابة المختصة .

من ناحية أخرى  قامت الأجهزة لمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة ،بشن حملة ازالة مكبرة اسفرت عن ازالة 11 حالة بمساحة 5 قيراط و21 سهم بقريتي امياى وترسا بطوخ بما يعادل 1429 متر،كما قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب عبد الرازق رئيس المدينة بعمل حملة فورية لإزالة تعديات علي أراضي زراعية بقطاع الوحدة المحلية بسندبيس ( أجهور الصغري )، حيث تم تنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعدي بمساحة إجمالية 455 متر مربع تقريباً.

 

 


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