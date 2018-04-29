4 منظمات جهد كهربى فى 3 مراكز لأحمال الصيف بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد عن تركيب 4 منظمات جهد بخطوط الكهرباء فى 3 مراكز إدارية بالمحافظة وذلك للتأكد من جاهزية المحولات لزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وقال المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادى الجديد فى بيان له أنه تم تركيب مجموعات منظمات الجهد بخط كهرباء قرية المنيرة بمركز الخارجة، ومدينة باريس قرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، ومنطقة آبار الداخلة بتكلفة إجمالية 4,8 مليون جنيه.

أضاف رضوان أن الهدف من تركيب هذه المنظمات هو تحسين والعمل على استقرار جهود التغذية، ومواجهة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال أشهر الصيف.