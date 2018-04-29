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وكيل تعليم دمياط يقرر استبعاد مسئولة الأمن بالمدرسة الفندقية برأس البر

الأحد، 29 أبريل 2018 03:30 م
وكيل تعليم دمياط يقرر استبعاد مسئولة الأمن بالمدرسة الفندقية برأس البر وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان الامتحانات


دمياط - معتز الشربينى
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تفقد اليوم، السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس تابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، كان منها مدرسة رأس البر الإبتدائية ورأس البر الفندقية.

وخلال تفقده وجد باب لجنة رأس البر الفندقية مفتوح، ومسئولة الأمن تجلس بجانب بعض أولياء الأمور داخل المدرسة، وتحدثت بطريقة سيئة لا تليق مع رؤسائها، وعن ذلك قرر وكيل الوزارة استبعادها، وفى لجنة مدرسة رأس البر الابتدائية قرر وكيل الوزارة إستبعاد ملاحظين من اللجنة، لعدم إنضباط اللجنة والتوقيع على ورقة الإجابة.

ووجه سويلم بأن يوقع كل ملاحظ بنفسة على ورقة إجابة الطالب، وبمنع الغش نهائيا، حرصًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى لا يتساوى المجتهد بغيره، مؤكداً إنه سارت الامتحانات فى جو من الهدوء، ولم تصل غرفة العمليات بالمديرية أى شكوى من الطلاب والامتحان.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز غرفة عمليات للامتحانات بديوان المديرية، والإدارات التعليمية، لاستقبال أى شكوى وتذليل أى مشاكل، وكذلك تم التنسيق مع الأمن لتأمين اللجان وتوفير الأمن والأمان.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم لإداء الطلاب الامتحانات فى يسر وهدوء.

 

 


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