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وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل بمدارس إدارتى غرب طنطا وكفر الزيات

الأحد، 29 أبريل 2018 12:15 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل بمدارس إدارتى غرب طنطا وكفر الزيات الشناوى عايد وكيل تعليم الغربية


الغربيه محمد طارق
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تفقد اليوم الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية لجان امتحانات النقل بكل من، مدرسة شونى الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرستى بهى الدين أبو جازية الإعدادية بنين، ومدرسة أبو الغر الثانوية المشتركة التابعتين لإدارة كفر الزيات التعلمية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

وخلال المتابعة، أشاد عايد بالهدوء والانضباط الذى يسود جميع اللجان، واطمأن إلى عدم وجود أى شكاوى من الامتحانات، ، وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والقواعد المنظمة للامتحانات بجميع اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول، وتم التنبيه على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب لهم.

ونبه وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من تطبيق الموانع داخل المدارس والالتزام التام بالسرية فى التصحيح والرصد، وتحرى الدقة لصالح جميع الطلاب، كما أكد أيضا على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية حال حدوث أى طوارئ أو عقبات تعوق سير الامتحانات.

 

 

 


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