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وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الطود لمتابعة سير الامتحانات

الأحد، 29 أبريل 2018 10:55 ص
وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الطود لمتابعة سير الامتحانات طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، عددا من مدارس مركز ومدينة الطود، لمتابعة سير الامتحانات بها، وذلك فى إطار جولاته لمتابعة سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفنى.
 
وشتملت الجولة تفقد مدارس "الشهداء الابتدائية بالطود، مدرسة نجع مكى إسماعيل الإعدادية، مدرسة نجع الوحدة الإعدادية التابعين لإدارة الطود التعليمية".
 
يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر تقوم بمتابعة سير الامتحانات للمراحل الابتدائية والإعدادية  بكافة مدارس مدن ومراكز المحافظة، وذلك لضمان تناسب الامتحانات مع مستوى الطلاب.
 

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