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وصول و سفر 2839 راكب و معتمر و تداول 308 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الأحد، 29 أبريل 2018 10:02 ص
وصول و سفر 2839 راكب و معتمر و تداول 308 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة العبارة محبة و على متنها 492 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع كما تغادر السفينتين الرياض و الحرية2 و على متنهم 247 راكب و 90 شاحنة و 14 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن و هى مسرة ، الحرية2 ، نما اكسبريس ، النوى اكسبريس و على متنهم 438 راكب و 108 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 13 سيارة ومغادرة السفينة Heilan Bright و على متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة عمان و على متنها 97 راكب.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1073 راكب منهم 46 معتمر و تداول 97 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 384 راكب و 19 براد و 10 تريلا و 17 سيارة و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 526 راكب و 17 براد و 10 تريلا و 1 سيارة فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 163 راكب منهم 46 معتمر و 1 باص عمرة و 24 براد و 17 تريلا.

 

 


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