وزير خارجية فرنسا: لا يمكن مقارنة ما يحدث فى سوريا بإسقاط نظام صدام حسين - صور







كتب أحمد جمعة - تصوير حسين طلال

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إن فرنسا ترفض استخدام النظام السورى للسلاح الكيميائى، مؤكدا أن الأوضاع فى سوريا تختلف عن ما جرى فى العراق خلال إسقاط نظام صدام حسين.

وأكد وزير خارجية فرنسا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى، أن الضربة الفرنسية لتقويض أى استخدام للأسلحة الكيميائية فى المنطقة، رافضا الطرح الذى يقارن بين الضربة العسكرية السورية واجتياح العراق بشكل كامل.















































































