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وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الثنائية

الأحد، 29 أبريل 2018 06:22 ص
وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الثنائية عادل الجبير وزير الخارجية السعودى يستقبل نظيره الأمريكى


الرياض أ ش أ
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، مع نظيره الأمريكى الجديد مايك بومبيو ، السبت ، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع فى المنطقة.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية، مشيرة إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت كتبت على حسابها على موقع (تويتر) أن للسعودية دورا قياديا هاما فى العمل نحو مستقبل سلمى ومزدهر فى المنطقة ، مؤكدة أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف للمنطقة.

وأشارت القناة الى أنه من المقرر أن يلتقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكى الزائر الذى سوف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره السعودى عادل الجبير، غدا الأحد، فى ختام الزيارة المقرر أن تناقش الوضع فى سوريا والملف النووى الإيرانى وعملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان مايك بومبيو قد وصل إلى الرياض ، فى وقت سابق اليوم ، فى بداية جولة إقليمية يزور خلالها أيضا الأردن وإسرائيل.ش

 


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