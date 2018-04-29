وزيرة الهجرة تعرب عن سعادتها بانطلاق فاعليات "أسبوع الجاليات" بالإسكندرية







الاسكندرية جاكلين منير

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها ولدت بمحافظة الإسكندرية المدينة الكزموبلوتينية والتى اعتاد أن يعيش بها العديد من الجاليات اليونانية والقبرصية، معربة عن سعادتها بانطلاق فاعليات أسبوع الجاليات بحضور رؤساء مصر وقبرص واليونان، وأعربت عن أملها فى استمرار التواصل والتعاون بين الإسكندرية وتلك البلدان.

جاء ذلك خلال حفل توقيع إتفاقية توأمة بين الإسكندرية ومدينة بافوس القبرصية على هامش بدء فعاليات أسبوع الجاليات "إحياء الجذور"، فى ضوء تعزيز سبل التعاون بين مصر وقبرص.

وأشارت نبيلة مكرم، إلى إن هذه التوأمة من شأنها أن تسهم فى كسر الحواجز، وتنشيط السياحة والحركة التجارية، وبالتالى توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية لشعوب البلدين، وكذلك تشجيع المبادرات ذات الاهتمام المشترك فى كل المجالات، فضلاً عن التبادل الفنى والثقافى والعلمى.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، إن فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" ستتضمن زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية إلى مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليوناني والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، هذا فضلاً عن زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية ثم يتوجه أعضاء الجاليتين بعد ذلك إلى القاهرة لزيارة منطقة الأهرامات، ومن ثمّ إلى مدينة شرم الشيخ لزيارة دير سانت كاترين.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات افتتاح أسبوع الجاليات رسميا غدًا الإثنين فى الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيريه اليونانى والقبرصى، ووفدى اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية فى مصر.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قد أطلقت مبادرة "أسبوع الجاليات"، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد أسبوع تحت شعار "إحياء للجذور"، وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، مؤكدةً ثقتها الكاملة في قدرة مصر على الاحتفاء بكل من عاش على أرضها وترك فيها أثرًا وإرثًا إنسانيًا يمتد حتى وقتنا هذا، والأهمية الكبيرة في تعزيز التقارب بين مصر واليونان وقبرص، علاوة على أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بالجميع من كل الأطياف.