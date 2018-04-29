ميشال عون يتابع المرحلة الثانية من تصويت اللبنانيين المغتربين بالانتخابات







كتبت آمال رسلان

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون منذ فجر اليوم، سير المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية للعام 2018، التى جرت فى دول أوروبية وأفريقية والأميركيتين وأستراليا، وتلقى تباعا تقارير من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات حول اقتراع اللبنانيين المنتشرين فى هذه الدول الذين تسجلوا وفق الأصول فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن التقارير أشارت إلى نسب الإقبال منذ فتح صناديق الاقتراع، مع وجود فوارق فى التوقيت بين بيروت وعدد من الدول.

وعبر الرئيس عون عن ارتياحه لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات والاجراءات التى رافقتها، لاسيما لجهة معالجة بعض المسائل التn برزت خلال عمليات الاقتراع.

من جهة أخرى، وصل بلاغ الرئيس عون عن وصول صناديق الاقتراع من الدول العربية إلى مطار رفيق الحريرى الدولى والتى ستوضع فى خزنة مصرف لبنان إلى حين انتهاء الانتخابات الأحد المقبل.