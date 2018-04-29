مسئول أمنى عراقى يصف حكم الإعدام بحقه بأنه "استهداف سياسى"







بغداد أ ش أ

وصف الفريق الركن مهدى الغراوى، الذى كان قائدا لعمليات نينوى العراقية عام 2014، قرار المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بإعدامه بأنه "استهداف سياسي".

واعتبر الغزاوي، فى إتصال هاتفى مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أن القرار ربما يكون استهدافا سياسيا لرئيس الوزراء السابق نورى المالكى أو العبادى أو حزب الدعوة من قبل جهات سياسية منافسة.

وأضاف أنه لا يزال موجودا فى بغداد بمنطقة قريبة من المجمع الحكومي، وعلى علم بهذا القرار لكنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقضت محكمة عسكرية غيابيا بـ "الإعدام رميا بالرصاص" بحق الفريق الركن مهدى الغراوي، الذى كان قائدا لعمليات نينوى عام 2014، حسب ما جاء فى وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية.

ويتهم الغراوى الذى كان يتبوأ منصب قائد الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات نينوى إبان سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"، بالضلوع فى انتكاسة القوات الأمنية العراقية أمام عناصر "داعش" فى عام 2014.