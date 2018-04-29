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مديرية الرى بالأقصر تعلن اتخاذ الإحتياطات للتغيرات المناخية وتحذيرات الأرصاد الجوية

الأحد، 29 أبريل 2018 11:00 ص
مديرية الرى بالأقصر تعلن اتخاذ الإحتياطات للتغيرات المناخية وتحذيرات الأرصاد الجوية محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس صالح إبراهيم مدير مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية التى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمديرية مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات ديوان عام محافظة الأقصر تعمل على مدار 24 ساعة تعمل على تلقى أى بلاغات لسقوط أمطار أو سيول.
 
وأشار مدير مديرية الرى فى بيان إلى أنه فى حالة هطول أمطار سيتم ايقاف محطات الرفع، وخفض مناسيب الترع الرئيسية وغلق الترع الفرعية، مضيفاً أنه تم التنبيه على المشرفين والبحارة والمهندسين بالتواجد كلا فى موقعه، ومنع أجازات العاملين والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن، حيث أنه سيتم استقبال أى مياه ناتجة عن الأمطار أو غيره داخل المجارى المائية عن طريق فتح مصبات الترع والمصارف.
 
وأوضح صالح إبراهيم، إنه تم العمل فى تطهير عدد من الترع وإزالة الحشائش وصيانة البوابات الحديدية لأفمام الترع، مشيراً إلى التنسيق مع مديرية الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية، وذلك فى ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر بتكثيف الحملات لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجاري المائية والوقوف على تطهيرها المستمر.
 
 

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