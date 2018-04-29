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محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبا للطقس

الأحد، 29 أبريل 2018 02:34 م
محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبا للطقس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من اليوم الأحد 29 من أبريل 2018.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها اليوم، من توقعات بتقلبات جوية يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب وجنوب وتصل إلى المناطق المكشوفة والصحراوية من شمال البلاد والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الصحراوية.

وكلف عبد المنعم، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ، والمتابعة مع الحماية المدنية للاستعداد بالمعدات وآلات الشفط اللازمة حال سقوط الأمطار والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

وأوضح محافظ سوهاج، فى بيان له، أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج.

 

 

 

 

 

 


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