محافظ سوهاج : انتهاء شركة تنفيذ كوبرى المراغة من أعمال الجسات الأرضية







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن انتهاء شركة تنفيذ كوبرى المراغة أعلى السكة الحديد من أعمال الجسات الأرضية وإعداد لوحات التخطيط العام للكوبرى، وجارى دراسة لوحات التخطيط لاتخاذ اللازم نحو اعتمادها للبدء فى تنفيذ المشروع.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية والتى تعود بالنفع العام على المواطنين، وتخدم الخريطة الاستثمارية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن تكلفة الكوبرى تبلغ 120 مليون جنية، بطول حوالى 350 مترا، حيث يمر بأربعة اتجاهات من شمال مدخل المراغة إلى نقطة المرور جنوبا ، وشارع المرور شرقا ، مرورا بأعلى ترعة الطهطاوية ، والسكة الحديد غربا ، مشيرا إلى أن المشروع يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق السكة الحديد بالغرب، والحد من الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.

وكلف عبد المنعم السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع مع جميع الجهات المعنية بالمرافق المختلفة "الرى ، الصرف ، السكة الحديد ، وشركة مياه المياه والصرف الصحى" وغير من الجهات المعنية، لعمل التنسيقات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع.

وفى سياق متصل شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع مجلس جامعة سوهاج فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة اليوم ، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بتطبيق قواعد رفع الدرجات على نتائج الطلاب فى العام الجامعى 2017/2018 ، والموافقة على عقد امتحان تكميلى باللغة الفرنسية فى مستوى الثانوية العامة وذلك فى شهرى سبتمبر ومارس من كل عام .

وكذلك الموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بالموافقة على رأى المستشار القانونى للجامعة بعدم جواز دشت أوراق الاجابة أو الملفات قبل مرور خمس سنوات عليها بغض النظر عن تاريخ دخول الطالب الكلية أو تخرجه منها ، وان يتم عمل امتحانات شفوية بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب فى مواد اللغة والصوتيات والاستماع والترجمة.

كما تمت الموافقة على دعم مادى بمبلغ 17000 جنيه مصرى للفرد الواحد لعدد 4 طلاب من كلية الطب البشرى بمرافقة 3 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من قسم الفسيولوجى ـ للإشراف على الطلبة، وذلك لتمثيل الجامعة فى المسابقة الدولية للفسيولوجى بجامعة مالايا بماليزيا المنعقدة أيام 15 ـ 16 أغسطس القادم.

ووافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج " كلية الالسن " وجامعة بولى تكتيك، الغرفة التجارية بسوهاج يهدف إلى تقديم اطار عام للدلالة على الاتصال والتعاون المستمر بين الطرفين وتبادل البيانات والمعلومات والقيام بأعمال مشتركة لها فوائد ومصالح للطرفين مع تقديم المساعدات الممكنة بينهما والمشاركة فى تنظيم اللقاءات والتدريبات والتجمعات والمؤتمرات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة وتبادل المعرفة فى مجالات الاهتمام المشترك.

وعلى جانب تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس على ترقية عدد المدرسين المساعدين إلى مدرس، وعدد من المدرسين اإى الأستاذ مساعد ، والى أستاذ بجميع الكليات بالإضافة إلى منح عدد من الدارسين شهادة الدبلومات والماجستير عن الرسائل العلمية.

كما وافق المجلس على تعيين 5 أساتذه مساعدين بكليات العلوم والطب ، والطب البيطرى ، وتعيين 9 مدرسين بكليات العلوم والآداب ، والطب ، والتربية والرياضية ، كما تمت الموافقة على منح 4 باحثين درجة الدكتوراة بكليات التربية والتجارة والطب ، ومنح درجة الماجستير لـ 10 باحثين بكليات التربية والعلوم ، والآداب ، والآثار.

وفى ذات السياق شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والمدن والأحياء ،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة غلاء الأسعار ، وتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه عقد المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ظهر اليوم اجتماعا بديوان عام المحافظة بحضور المهندس أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، وممثلى التموين ، ومباحث التموين وإدارة المرور، وإدارة الحماية المدنية ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام وذلك لمناقشة استعداد المحافظة لإقامة معارض أهلا رمضان بجميع أنحاء المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأضاف شلبى أن المحافظة تهدف الى إقامة مثل هذه المعارض فى كل مراكز ومدن المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم ، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة، مؤكدا انه لن يسمح بأى تلاعب فى الأسعار أو جودة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، على أن تقوم الحماية المدنية بالتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالمعارض، وتشكيل لجنة من الأمن الغذائى والصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين واحد أعضاء المتابعة ورئيس الوحدة المحلية للمرور الدورى على المعارض خلال فترة إقامتها.

ومن جانب أخر يقوم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج صباح غد الاثنين وكبار القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول أمام الديوان العام للمحافظة بمدينة ناصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 36 لتحرير سيناء.

وأوضح كمال ابوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن انطلاق مسيرة من طلائع وشباب المحافظة ، تحت عنوان "هما دول ولادك يا مصر" من أمام الاستاد الرياضى وحتى النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة، وذلك فى اطار احتفالات الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، وبالتعاون مع المديرية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وأكد ابوضيف أن ذلك يأتى فى اطار التقدير من شباب مصر لما يقدمه أبنائها البواسل من قواتنا المسلحة والذين يضحون بأرواحهم ودماءهم فداء للوطن فى سبيل استعادة الارض واسترداد الحق، ويشارك بالاحتفالية رؤساء اتحاد طلاب المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية وفرق الجوالة.