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محافظ دمياط:رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تطورات بشأن الطقس

الأحد، 29 أبريل 2018 05:04 م
محافظ دمياط:رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تطورات بشأن الطقس محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا موسعا اليوم بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لوضع خطة محددة وواضحة لمواجهة الآثار المترتبة على النوة المتوقعة خلال الايام القادمة

و قرر المحافظ رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعه المباشرة خلال الثلاثة أيام القادمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية مؤكدا أن تلك النوة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ذات خطورة شديدة ولابد من مواجهتها بكافة الطرق الممكنة 


ووجه المحافظ للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجميع رؤساء المراكز. والمدن على تطهير جميع بالوعات المطر وتجهيز جميع المعدات والسيارات بدءا من مساء اليوم وكذلك توفير المولدات ، كما وجه المحافظ أيضا بمنع الإجازات منعا باتا خلال تلك المدة منعا لحدوث أى مشاكل ورفع حالة الطوارىء على مدار اليوم.


ووجه المحافظ تعليماته ايضا للعميد حازم راتب مدير إدارة المرور بوضع خطط لطرق ومحاور بديلة فى حال سقوط الأمطار الغزيرة 
واهاب المحافظ جميع  المواطنين باتخاذ الحذر والحيطة وعدم الخروج الاعند الضرورة القصوى خلال الثلاثة أيام القادمة فى حال حدوث تلك النوة لما يترتب عليها من رياح شديدة وامطار غزيرة تصل إلى حد السيول حفاظا على سلامتهم.

 


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