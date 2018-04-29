محافظ بنى سويف يفتتح ويتفقد مشروعات بمركز ناصر بـتكلفة 20 مليون جنيها

بنى سويف أيمن لطفى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وتفقد اليوم عددا من المشروعات الخدمية فى قطاعات مختلفة بمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه .

وبدأ المحافظ جولته برفقة النائبين هشام مجدى وعبدالحكيم مسعود ،والمحاسب محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، بافتتاح طريق معدية جزيرة أبوصالح التابعة لقرية اشمنت شرق النيل"إنشاء جديد" بطول واحد كيلومتر وبتكلفة 650 ألف جنيه،حيث يخدم الطريق الأهالى بقرى مركز ناصر فى تنقلاتهم إلى الجانب الشرقى من النيل عن طريق معدية اشمنت التى تربط بين الشرق بالغرب.

كما يربط طريق المعدية قرى ومركز ناصر بالطريق الصحراوى الشرقى القديم "الكريمات" فضلا عن افتتاح طريق ناصر إبشنا والذى يبلغ طوله 3.8كيلو متر وبتكلفة وصلت إلى 4 مليون و700 ألف جنيه،بعد رفع كفائته وتوسعة عرضه من 6 أمتار إلى 8 أمتار ويعد من الطرق المحورية والهامة التى تربط قرى ومركز ناصر بمركز بنى سويف ويربط طريق الفيوم الجديد بطريق الفيوم القديم ، فضلا عن امتداده حتى طريق القاهرة / بنى سويف الزراعي، بالاضافة الى افتتاح طريق إسماعيل رأفت بقرية اشمنت بطول واحد كيلو متر وبتكلفة 1.5 مليون جنيه " إنشاء جديد".

يخدم الطريق قرى بنى عدى ،اشمنت،اسماعيل رأفت ،نجع العرب ،ويربطها بالطريق الزراعى القاهرة بنى سويف،ويسهل حرية فى الحركة للأهالى بهذه القرى،وذلك بالإضافة إلى افتتاح طريق كوبرى المجموعة باتجاه طنسا الملق بطول 800متراً وتكلفة واحد مليون جينه،حيث تمت توسعة الطريق وإعادة تأهليله ورفع كفائته بعد ترحيل مساره ليبعد عن المصرف الزراعى القريب من الطريق ،علاوة على تفقد مدرسة طارق الحميلى الثانوية بقرية اشمنت على مساحة 2100 متراً وبتكلفة 3.9 مليون جنيهاً تقريباً ، وتتكون من 12 فصلاً دراسياً.

كما افتتح المحافظ عيادات التأمين الصحى داخل مبنى تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بعد تأهيله وتشطبيه بتكلفة 180 ألف جنيه "جهود ذاتية"بمساهمة مجتمعية من مجلس إدارة مسجد عمر بن الخطاب وديرى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس والنائب هشام مجدي،وساهمت المحافظة فيما يتعلق بالتسهيلات الإدارية من تيسير إجراءات تخصيص المبنى واستخدامه لتقديم الخدمة، حيث يتكون المبنى من 3 طوابق مساحة كل طابق 90 متر، وتم تزويده بالتجهيزات الطبية اللازمة للتيسير على مواطنى مركز ومدينة ناصر، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمستوى اللائق.

وافتتح محافظ بنى سويف ايضا المركزالطبى وصالة الألعاب الرياضية بمركز شباب قرية الرياض بتكلفة (1.5 مليون جنيه" جهود ذاتية وتبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف للمركز الطبى على مساحة 360متر، و66 ألف جنيه تكلفة صالة الألعاب الرياضية بتمويل من وزارة الشباب والرياضة) ،وذلك علاوة على افتتاح صالة ألعاب رياضية وحديقة للاطفال بقرية كوم أبو خلاد على مساحة 120 متراً بتكلفة 70 ألف جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة ، وأيضاً افتتاح صالة للياقة البدنية بمركز شباب بهبشين على مساحة 50متراً وبتكلفة 60 ألف جنيه، علاوة على افتتاح مركز تدريب الفتيات بقرية دلاص والمقام على مساحة 180متراً وبتكلفة 125 ألف جنيه ،حيث يقوم المركز بتدريب الفتيات والسيدات بقرية دلاص على إقامة مشروعات صغيرة وصناعات حرفية ويدوية توفر فرص عمل وتدر دخلاً لأسرهن بالاضافة الى افتتاح مدرسة عبدالكريم عبيد الثانوية بقرية طنسا الملق على مساحة 2450 متربتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه ،وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية وتضم 9 فصول دراسية ومعامل للكمبيوتر وللعلوم ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض،حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم فى مرحلة الثانوية العامة بناصر ،حيث بلغت مدة التنفيذ 10 أشهر.

وتضمنت الزيارة افتتاح مركز شباب الحرجة ، والذى يضم مبنى إداريا و ملعباً خماسيا تم تغطية ارضيته بالنجيل الصناعى وإنارته.

وافتتح المحافظ موقف السيارات بقرية دنديل بتكلفة 40 ألف جنيها والمقام على مساحة 160 مترا، ويتكون من باكيتين ،ويخدم الموقف أهالى قرية دنديل فى سفرهم من وإلى مدينة بنى سويف،حيث وجه المحافظ بتكثيف الرقابة على الموقف والتأكد من التزام بانتظار السيارات داخل باكيات الموقف،وإلتزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة.

وتفقد المحافظ وحدة إسعاف دنديل الجارى تطويرها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من هيئة الإسعاف المصرية لتقديم خدمات فورية للمواطنين لإنقاذ المرضى والمصابين فى حالات الطوارئ.

واختتم المحافظ زيارته لمركز ومدينة ناصر بافتتاح المقر الجديد للوحدة المحلية لقرية بهبشين على مساحة 174متراً مربعاً بتكلفة مالية قدرها مليون و 200 ألف جنيه، وتم تجهيزه وتأثيثه ليضم كل المكاتب والإدارات الخدمية التابعة للوحدة المحلية للقرية التى تخدم قرية بهبشين وتوابعها ، ليكون بهبشين المجلس القروى السادس بجانب 5 مجالس قروية أخرى بناصر هي: اشمنت، دلاص ، بنى عدى ، الحمام ، دنديل.