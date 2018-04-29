محافظ المنيا يعلن حالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيء







كتب فريق المحافظات

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة بداية من اليوم اليوم، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء ومتابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة.

قرر المحافظ فى بيان تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مراكز المحافظة، ممثل فيها مديرى مديريات الصحة والإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الطرق والنقل وهيئة الطرق والكبارى وإدارة المرور وإدارة الحماية المدنية وهيئة الاسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التموين وشركة الكهرباء وإدارة المركبات بالديوان العام.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الرى بالمرور اليومى والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 33 مخرا لمداومة التطهير لتلك المجارى منها 11 مخرا طبيعيا، و 22 مخرا صناعيا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدنى قد أعلنت عدم استقرار الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد وقد تصل إلى حد السيول.