محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء وتجهيز مجمع مدارس بالخصوص







القليوبية-نيفين طه

تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أعمال إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص، والذى يشتمل على إنشاء عدد 2 مبنى مدرسى للتعليم الاساسى بإجمالى 58 فصلًا يشمل فصول دراسية ومكتبة وغرف كمبيوتر وغرف مدرسين مع تجهيز المدرسة بالمعدات اللازمة بعد الإنشاء ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأشار عشماوى، إلى أن أعمال التطوير يهدف إلى زيادة الفصول المدرسية بالمنطقة، مما يقلل من كثافة الفصول وينهى الاحتياج إلى الفصول المسائية، وكذلك إدخال مفهوم استخدام الأرض المدرسية للأنشطة الثقافية بعد ساعات اليوم الدراسى، بالإضافة إلى توفير مساحة إضافية للمختبرات والمكتبات وغرف المعلمين ومرافق خارجية عامة وإنشاء مسرح مكشوف وتنسيق المناطق الخارجية.

يذكر أن الوكالة الألمانية تقوم بالاشراف على مشروعات منحة الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية PDP والذى يستهدف تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى ويتم من خلاله إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب وتطوير عدد 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة علاوة على دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاثة مع عدد اخر من مشروعات يتم من خلال منظمات المجتمع المدنى.

فيما أصدر اللواءمحمود عشماوى محافظ القليوبية كتابًا دوريًا لرؤساء المدن والمراكز والأحياء وبالتنسيق مع شركة الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور والكهرباء والحماية المدنية ومديرية الطرق بشأن ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد، إذ وجه المحافظ باتخاد العديد من الإجراءات والتى من بينها: عمل نشرات توعية للمواطنين على نطاق واسع باحتمال هطول أمطار وسيول خلال الثلاثة أيام القادمة والتى تبدأ من يوم الاثنين 30/4/2018 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2/5/2018، التنبيه بعدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء (اعمدة الكهرباء- إنارة عامة) المتواجدة فى الشوارع والحدائق والنوادى وعلى الاخص فى المناطق التى تسوء فيها أحوال الجو خاصة الموجودة بالقرب من تجمعات المياه، إغلاق النوافذ والأبواب بصورة محكمة، عدم ترك السيارات بأماكن منحدرة او منخفضة تكون عرضه لأماكن تجمع مياه السيول والأمطار، إتاحة أرقام اتصال للمواطنين للمراكز والمدن والأحياء للتواصل فى حالة الإبلاغ عن أحداث، تقوم الوحدات المحلية بمراجعة جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط، توزيع معدات كسح المياه وطلبات الشفط بجميع المراكز والمدن على الأماكن المحتمل تواجد تجمعات مياه بها، تقوم إدارة الحماية المدنية والأطفاء برفع درجة الاتسعداد والتواجد بالاماكن الخطرة، الاستعانة بإمكانيات الجمعيات الأهلية (عربات الكسح) فى نطاق المراكز والمدينة والحى والقرية، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة والتأكد من صلاحية بالوعات صرف مياه الأمطار وقدرتها على العمل، توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرارية تشغيل محطات الرفع والمعالجة بكفاءة، التأكد من عمل الجريلات والشنايش بكفاءة عالية، مراجعة الخطط المرورية والمناورة وفتح محاور جديدة طبقا للمناطق الخطرة بنطاق المحافظة، تكثيف الخدمات المرورية المدعمة بالاوناش والمعدات فى أماكن تجمع الأمطار، التنسيق مع كافة المحافظات المجاورة فى حالة وجود أى تحويلات مرورية رئيسية نتيجة غلق بعض الأنفاق والكبارى.

وأمر محافظ القليبوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها، كما أمر بعمل حصر للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وإنعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الخط الساخن 114 أو عبر أرقام تليفونات شكاوى المواطنين: 01220055008-01115354422-01002782373.