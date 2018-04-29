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محافظ الشرقية: القبض على متعهد أغذية لتوريده دجاج فاسد لمستشفى ديرب نجم

الأحد، 29 أبريل 2018 12:40 م
محافظ الشرقية: القبض على متعهد أغذية لتوريده دجاج فاسد لمستشفى ديرب نجم الدواجن المضبوطة


الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ضبط متعهد أغذية مسئول عن توريد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى بمستشفى ديرب نجم العام، لقيامه بتوريد ٢٨ كيلو دجاج بما يعادل 33 دجاجة غير صالحة للاستخدام الآدمى، كان يتم تجهيزها فى مطبخ المستشفى لتقديمها إلى المرضى .

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة لإدارة تموين ديرب نجم، برئاسة جميل أبو سريع مديرعام الإدارة، على المستشفى المذكورة، وتحرير محضر رقم 224 جنح ديرب نجم، ضد أمين العهده المسئول عن توريد وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى بمستشفى ديرب نجم العام، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمد عبد الحى، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور حسام قمحاوى، قاما بشن حملة تفتيشية مكبرة على بعض المنشأت الطبية بمركز ومدينة ديرب نجم، أسفرت عن  ضبط معمل تحاليل طبية يستخدم كيماويات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، فى التحاليل حيث تم ضبط 4600 شريط كيتسات متنوعة منتهية الصلاحية، تستخدم فى التحاليل الطبية بالمعمل، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رقم 8902 جنح ديرب نجم .

أغذية فاسدة (1)
أغذية فاسدة (1)

 

أغذية فاسدة (2)
أغذية فاسدة (2)

 

 

 


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