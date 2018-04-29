محافظ البحيرة: توريد 140 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

محافظ البحيرة: توريد 140 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظةالأحد، 29 أبريل 2018 06:08 م
محصول القمح
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قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 140 ألف طن حتي اليوم الأحد، وذلك من إجمالى مساحة الأراضى المنزرعة قمح هذا العام، والتى تقدر ب 360 ألفا و487 فدانا بنطاق المحافظة.
ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد .
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