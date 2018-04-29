video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يوقع اتفاقية توأمة مع عمدة بافوس القبرصية

الأحد، 29 أبريل 2018 08:18 م
محافظ الإسكندرية يوقع اتفاقية توأمة مع عمدة بافوس القبرصية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اتفاقية توأمة مع الوفد القادم من مدينة باڤوس القبرصية برئاسة فيدون فيدونوس عمدة المدينة، وذلك فى إطار توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين المدينتين التاريخيتين، ضمن فعاليات أسبوع الجاليات " العودة إلى الجذور" الذى تستضيفه الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد كبير من أبناء الجالية فى مصر.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على أن التوأمة تؤكد على عمق العلاقات بين الجانبين، وأن الاتفاقية تنص على التعاون فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والذى سيعود بالنفع على البلدين ليس فقط على المستوى السياسى والمهنى بل أيضًا على المستوى الإنسانى.

وأعرب عن حرصه لتعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الإسكندرية ذات طابع و رونق خاص وتاريخ عريق و تضم كافة الحضارات والثقافات.

وأكد سلطان أن الإسكندرية تشجع العلاقات مع الدول الأخرى والتى تمثل نقلة ثقافية وحضارية أخرى هامة فى كافة المجالات للجانبين، خاصة وأن الإسكندرية مدينة تاريخية سياحية ذات موقع متميز جدا ولديها مقومات تجعلها مدينة على أعلى مستوى عالميا، مشيرًا إلى أننا نتشرف باستقبال الوفود القبرصية والأوروبية وتبادل الخبرات معهم.

ومن جانبه، أعرب فيدون فيدونوس عمدة باڤوس عن سعادته بزيارة الإسكندرية، وأشاد بالعلاقات اﻷخوية والعريقة التى تجمع بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، لافتًا إلى أن المواطن القبرصى والسكندرى تربطهم علاقات طيبة، وأنما المرة الأولى فى تاريخ المدينة توقيع اتفاقية مفتوحة مع دول الجوار، مؤكدا أن المدينتان تدينان بالكثير إلى البحر الأبيض المتوسط الذى يجمعهما مشيدًا بأسبوع الجاليات الذى يجمع بين الشعوب ويوحد حضارتين عريقتين المصرية واليونانية.

وأشار إلى أن اجتماع الرئيس المصرى والقبرصى واليونانى غدًا، يؤكد على الإرادة فى بناء علاقات قوية ورسالة واضحة لتوحيد القوى.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات افتتاح أسبوع الجاليات "إحياء الجذور" رسميا غدًا الإثنين فى الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليونانى والقبرصى، ووفدى اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية فى مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات المناخية الحالية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

قبرص

العلاقات الخارجية




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة