محافظ الأقصر يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية







الأقصر - أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعاً موسعاً، مساء أمس السبت، لرفع درجة الاستعدادات القصوى، نظراً لحالة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، بحضور اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وممثلى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الأقصر، تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء حاتم البيه السكرتير العام للمحافظة، بالاشتراك مع إدارة الأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز، وسيكون مقرها الديوان العام للمحافظة .

ووجه محافظ الأقصر، إلى ضرورة تقديم خدمات طبية متميزة فى جميع المستشفيات والوحدات الطبية بجميع المراكز والمدن، استعدادًا للتقلبات الجوية واحتمال سقوط أمطار أو حدوث سيول، بمشاركة كافة الأجهزة المعنية.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار موقعين ليكونا معسكرات للإيواء، أحدهما فى مركز إسنا، والآخر فى مركز الطود فى حال حدوث كارثة، كما تقرر تخصيص أرقام هواتف (2372188، 2360574) للتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك للإبلاغ عن أى حالة طوارئ، وتم تجهيزها لاستقبال البلاغات على مدار الـ24 ساعة.