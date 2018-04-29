محافظة السويس تحصل 150 مليون جنيه عائدات مديونيات من مقاولين

محافظة السويس تحصل 150 مليون جنيه عائدات مديونيات من مقاولينالأحد، 29 أبريل 2018 10:23 ص
اللواء أحمد حامد محافظ السويس
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واصل اليوم الأحد مقاولين بالسويس سداد مديونيات عليهم للمحافظة ليصل ما تسلمته خزينه المحافظة إلى 150 مليون جنيه هى مديونيات على مقاولين حصلوا على أراضى من المزادات ولم يسددوا ما عليهم من مديونيات.
كان اللواء أحمد حامد محافظ السويس قام بإحالة 113 ملف قطع أراضى إلى النيابة العام لم يقم مقاولين بسداد ما عليها من متأخرات ماليه ومديونيات بعد حصولهم على قطع أراضى بالمحافظة من خلال مزادات الأراضى من عام 1998 إلى عام 2014.
وقام مقاولين بسداد المديونيات بخزينه مبنى ديوان عام محافظة السويس، وأيضا عن طريق شيكات ببنكية مقفولة الدفع.
وقال محافظ السويس، اننا وعدنا أبناء المحافظة اننا لن نسمح بضياع حقوق المحافظة المالية، وأن المديونيات التى سددها من بينها مديونيات موجودة منذ عام 1998 إلى عام2014.
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