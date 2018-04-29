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لأول مرة.. أفراد الشرطة والعسكريون يصوتون فى الانتخابات البلدية بتونس

الأحد، 29 أبريل 2018 09:19 ص
لأول مرة.. أفراد الشرطة والعسكريون يصوتون فى الانتخابات البلدية بتونس انتخابات تونس ـ صورة أرشيفية


تونس (أ ش أ)
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يدلى حوالى 36 ألفا من أفراد الشرطة والعسكريين اليوم الأحد، بأصواتهم فى الانتخابات البلدية التونسية، وذلك قبل أسبوع من انعقاد الانتخابات البلدية للمدنيين فى 6 مايو المقبل.

وتتميّز عملية اقتراع العسكريين التى تعدّ الأولى فى تاريخ تونس والتى ستتم فى 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية بمختلف مناطق البلاد بعدم تعليق قوائم الناخبين فى مراكز الاقتراع، إضافة إلى عدم الاطلاع على محتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر كما سيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين حتى لا يدعم تصويت أفراد الشرطة والعسكريين أى توجه سياسي.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلى المنصرى بأنه سيتمّ إغلاق صناديق الاقتراع دون فرزها، مع تأمينها فى الهيئات الفرعية تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية، موضّحا أنّها ستكون مُغلقة بأقفال مُرقّمة ومُدوّنة بمحاضر.

واعتبر أن اليوم الموافق 29 أبريل "تاريخى" فى تونس على مستويين؛ فهو أوّل انتخابات بلديّة بعد ثورة 14 يناير، وايضاً لمنحه الشرطة والعسكريين حق الاقتراع وفقا للدستور وللقانون الانتخابى .

 


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