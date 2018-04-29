قوات سوريا الديمقراطية تستعيد قرى من الحكومة السورية فى دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تستعيد قرى من الحكومة السورية فى دير الزورالأحد، 29 أبريل 2018 05:43 م
قوات سوريا الديمقراطية -أرشيفية
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قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الأحد، إنها طردت القوات السورية من عدة قرى بمناطق غنية بالنفط إلى الشرق من نهر الفرات قرب الحدود مع العراق كانت سيطرت عليها فى وقت سابق.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية التى تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية فى بيان "كانت قوات النظام السورى قد دخلت 4 قرى فى ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أن قواتنا شنت هجوما معاكسا واستعادت القرى الأربعة من قبضة الحكومة وطردته بعيدا".
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