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فيديو وصور.. محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج

الأحد، 29 أبريل 2018 10:19 م
فيديو وصور.. محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج


الأقصر – احمد مرعى
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وصل محمد بدر محافظ الأقصر إلى ميدان الإمام أبو الحجاج الأقصرى، حيث سيتم تنظيم سرادقات الذكر والعشاء والمديح، لحضور الليلة الكبرى للمولد.

ويشهد الاحتفالات الآلاف من أبناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان وجنوب الصعيد بالكامل، حيث يحضر محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الأحد، الليلية الكبرى لمولد أبو الحجاج الأقصرى، وبعد غداً دورة المولد.

وفى هذا الصدد يقول إيهاب صبرى الحجاجى، عضو مجلس إدارة جمعية الشباب الحجاجى والمنسق الإعلامى، إن الاحتفالات انطلقت فى السابع من شهر شعبان وتنتهى فى الرابع عشر من شعبان، بخروج موكب الاحتفال المسمى بـ"الدورة"، ويخرج الموكب من مسجد سيدى أبو الحجاج عقب صلاة الظهر، ويشارك فيه جميع ابناء الاقصر والمحافظات الأخرى.

ويضيف إيهاب الحجاجى لـ"اليوم السابع"، أنه يتقدم موكب الدورة أبناء العائلة الحجاجية متشحين بالزى الابيض ومن خلفهم مجموعة من الجمال محملة بالهودج الذى يزين ظهورهم، ثم مجموعة من الخيول والسيارات اضافة إلى الآلاف التى تترجل سيرا على الأقدام، ويطوف الموكب الشوارع الرئيسية ثم يعود إلى حيث بدأ.

وأكد إيهاب الحجاجى، أن العائلة الحجاجية استعدت بصورة كبيرة للفعاليات الاحتفالية بالترتيب لاستقبال الزوار، وتكون الليلة الختامية يوم 12 شعبان حيث يحييها فرقة قصر الثقافة بالمديح والأناشيد، والليلة الرسمية يوم 13 بحضور محافظ الأقصر ومدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وسيحيى الحفل بإذن الله الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى ومنشدين الابتهالات ويلقى بالحفل مجموعة من الكلمات لعلماء الأزهر.

 

محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج (1)
 

 

محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج (2)
 

 

محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج (3)
 

 

محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج (4)
 

 

محافظ الأقصر وقيادات الأمن يحضرون الليلة الكبرى لمولد أبو الحجاج (5)
 

 


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