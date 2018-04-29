فنان سعودى يخرس عزمى بشارة بعد سخريته من خطة الترفيه السعودية: "مت بغيظك"الأحد، 29 أبريل 2018 04:41 م
الفنان السعودى الكبير ناصر القصبى
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رد الفنان السعودى الكبير ناصر القصبى بقوة على سخرية وخرافات عراب الخراب القطرى عزمى بشارة، الذى حاول التقليل من خطة الترفيه السعودية الأخيرة التى تبناها ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.
توتير
وكتب القصبى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على محاولة توصيل بشارة صورة عن خطة الترفيه إنها بغرض إلهاء الشعب السعودى، حيث كتب :"بل هى سياسة تسلية وترفيه وخبز وازدهار قادم و بقوة.. ومت بغيظك".
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