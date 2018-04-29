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غرق 15 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الجزائر

الأحد، 29 أبريل 2018 04:27 م
غرق 15 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الجزائر خفر السواحل - أرشيفية


الجزائر (رويترز)
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قال مسئول فى خفر السواحل إن 15 مهاجرا أفريقيا على الأقل غرقوا اليوم الأحد، عندما انقلب قاربهم قبالة ساحل الجزائر لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن رجال خفر السواحل وسلطات الحماية المدنية أنقذوا 19 شخصا من أصل 34 كانوا على متن القارب.

وقال المسئول لمحطة النهار التلفزيونية إن القارب غرق قبالة ساحل أوران وهي مدينة تقع على بعد نحو 450 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة مشيرا إلى أن القارب أبحر من المغرب.

ولم تتوفر تفاصيل عن جنسية المهاجرين، وقالت وزارة الداخلية الجزائرية هذا الشهر إن البلاد تعاني من تدفق مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد أن اتخذت أوروبا إجراءات جعلت انطلاق القوارب من ليبيا ودول أخرى أكثر صعوبة.

 


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