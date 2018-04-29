غدا.. الجامعة العربية تنظم ندوة بعنوان "التليفزيون وتحديات الإعلام الجديد"







(أ ش أ)

تنظم جامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال" ندوة، غدا الاثنين، بعنوان "التليفزيون وتحديات الإعلام الجديد" وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة نخبة من المسئولين والأكاديميين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وتقام هذه الندوة فى إطار الاحتفال بـ"يوم الإعلام العربى فى دورته الثالثة 2017 ــ 2018" والذى أقره مجلس وزراء الإعلام العرب عام 2015، تتويجا للجهود التى يبذلها الإعلام العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة.

وتم اختيار "التليفزيون " ليكون موضوع "يوم الإعلام العربى " لهذا العام، اعترافا بأهمية هذه الوسيلة الإعلامية، التى تعتبر أوسع وسائل الإعلام انتشارا، وأكثرها تأثيرا فى حياة الشعوب، فيما منحت هذه الأهمية للتليفزيون دورا كبيرا فى مختلف الميادين "التثقيفية " والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بأن تخصيص جائزة "التميز الإعلامى " خلال هذه الدورة للتلفزيون، يمثل وقفة تكريم للتليفزيون العربى الذى يساهم فى تقدم المجتمعات العربية من خلال التوجيه الصحيح للرأى العام، والتركيز على القضايا "المحورية " التى تهم مستقبل المواطن العربى، وتجعله مساهما وفاعلا فى تحقيق التقدم والرقى للمجتمعات العربية، ومواجهة التحديات والأخطار المعاصرة .

وستناقش الندوة محورين أساسيين، هما : قدرة التليفزيون على توجيه الرأى العام فى ظل الإعلام الجديد، وكيفية توظيفه لوسائل التواصل الاجتماعى فى إطار توسيع نطاق حضوره وجمهوره .