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عمليات أزمات وكوارث الأقصر تستعد للتقلبات الجوية

الأحد، 29 أبريل 2018 02:30 م
عمليات أزمات وكوارث الأقصر تستعد للتقلبات الجوية اجتماعات غرفة عمليات الازمات


الأقصر – أحمد مرعى
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باشرت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، التى تم تشكيلها بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، أعمالها اليوم الأحد، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، لمواجهة أى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، وذلك لحين استقرار الأوضاع.

وبدأت الغرفة أعمالها بتكليف كافة الأجهزة المختصة لمجابهة أى أزمات محتملة، حيث تم تكليف مديرية التموين بإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الشون خاصة محصول القمح، وتوفير جميع السلع والاحتياجات اللازمة وتجهيز العربات اللازمة لنقل السلع والاحتياجات اللازمة فى حالة حدوث كوارث.

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث مع مراعاة المناطق ذات المنسوب المنخفض، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

كما تم تكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أى مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

وقال السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، إن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تحركات الأجهزة المختلفة استعدادا لمجابهة أى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية، بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أى أزمات محتملة، والتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة فى المناطق الأثرية، وتكليف إدارة المرور بمتابعة حركة المرور على الطرق وتطبيق خطة التحويلات المرورية عند الضرورة، لافتا إلى أنه فى حالة سوء الأحوال الجوية سيتم إيقاف حركة الملاحة النهرية.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أنه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر لإقامة معسكرات إيواء بمراكز الشباب "الطود ـ إسنا ـ السلام"، عند الضرورة، مع تجهيز كافة الإمكانيات المتاحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الفوري، كما تم تكليف مديرية الرى بمتابعة تطهير المصارف والترع ومخرات السيول والتأكد من صلاحيتها لاستقبال كميات المياه الزائدة.

 

 


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