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ضبط 5 طن أرز وأعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 29 أبريل 2018 10:12 ص
ضبط 5 طن أرز وأعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله تموينيه -ارشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة .
 
أسفرت الحملة عن ضبط 5 طن أرز، وأعلاف مجهولة المصدر بمحلات بمركز منوف، وذلك قبل بيعهم، كما تم تحرير 22 محضرا نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 8 محاضر مواصفات، و7 محاضر صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و14 توقف عن الإنتاج بدون إذن.
 
 
 

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