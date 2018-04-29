ضبط 220 طن زيوت غير صالحه بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ ،من ضبط 220 طن زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ،كما تمكنت حملة مديرية التموين من تحرير 10 محاضر متنوعة لأصحاب مخابز لنقص الوزن وتصرفهم في 25 شيكارة دقيق

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية بأن الحملة التي شكلها عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بإشراف فهمى ابو طاحون مدير ادارة تموين مطوبس تمكنت من ضبط 5 من أصحاب المخابز تصرفوا في 25 شيكارة دقيق مدعم ، كما حررت الحملة 4 محاضر لأصحاب مخابز لنقص وزن الرغيف تراوح مابين 18 ل 25 جرام ، وتحرير محضر لصاحب مخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس ،الزام اصحاب المخابز المخالفه بسداد الغرامات وفروق الاسعار المستحقه.

وأضاف الهابط ، في بيان له ، تأتي الحملة في إطار الجهود التى تبذلها المديرية لمكافحة الجريمة بكافة صورها ،لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة