ضبط 220 طن زيوت غير صالحه بكفر الشيخ

ضبط 220 طن زيوت غير صالحه بكفر الشيخالأحد، 29 أبريل 2018 03:54 م
عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
إضافة تعليق
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ ،من ضبط 220 طن زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ،كما تمكنت حملة مديرية التموين من تحرير 10 محاضر متنوعة لأصحاب مخابز لنقص الوزن وتصرفهم في 25 شيكارة دقيق
صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية بأن الحملة التي شكلها عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بإشراف فهمى ابو طاحون مدير ادارة تموين مطوبس تمكنت من ضبط 5 من أصحاب المخابز تصرفوا في 25 شيكارة دقيق مدعم ، كما حررت الحملة 4 محاضر لأصحاب مخابز لنقص وزن الرغيف تراوح مابين 18 ل 25 جرام ، وتحرير محضر لصاحب مخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس ،الزام اصحاب المخابز المخالفه بسداد الغرامات وفروق الاسعار المستحقه.
وأضاف الهابط ، في بيان له ، تأتي الحملة في إطار الجهود التى تبذلها المديرية لمكافحة الجريمة بكافة صورها ،لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة
إضافة تعليق
أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح
فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة