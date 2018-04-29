ضبط طالب ثانوى زراعى لانتحاله صفة شقيقه بامتحان الكيمياء فى سوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكن مدير مدرسة الثانوية الزراعية بطهطا شمال محافظة سوهاج، اكتشاف قيام طالب بأداء الامتحان بدلا من شقيقه بمادة الكيمياء، وقام بالتحفظ عليه، وورقتى الأسئلة والإجابة، تم تحرير محضرا بالواقعة بقسم الشرطة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتقدم علاء ح م ح 48 سنة مدير المدرسة الثانوية الزراعية بطهطا، ببلاغ أفاد فيه أنه أثناء مروره على سير امتحانات الصف الثانى الزراعى بذات المدرسة، تبين قيام محمد ا م ا 20 سنة طالب ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا أداء امتحان مادة الكيمياء، بدلاً من شقيقه حسن ا م ا الطالب بالمدرسة.

بمواجهة المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وعلل ذلك لعدم تواجد شقيقه وسفره لمحافظة البحيرة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3878 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.