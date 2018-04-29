صور.. مساعد محافظ كفرالشيخ يتابع رصف كوبرى الحماد بالطريق الدولى

صور.. مساعد محافظ كفرالشيخ يتابع رصف كوبرى الحماد بالطريق الدولىالأحد، 29 أبريل 2018 03:56 م
خلال رصف الطرق
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تفقد المهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رصف كوبرى الحماد العلوى بالطريق الدولى الساحلى بعد صيانته، رافقه خلالها جولته مهندس مشروع رصف كوبرى الحماد العلوي وذلك أثناء رصف الطبقة الإسفلتية الأخيرة، مع الانتهاء الكلى من صيانة الكوبري وذلك لفتحة أمام المركبات بالاتجاهين قريباً .
أكد المهندس طلعت عبد القادر،أن الأعمال قاربتعلى الانتهاء الكلى من رصف وإنارة كوبرى الشيخ مبارك العلوي ،و صيانة ورصف كوبرى الحماد العلوى بالطريق الدولى الساحلي كما تم الانتهاء الفعلى من تركيب الأعمدة الكهربائية وإنارة طريق بلطيم-المصيف، والبدء فى أعمال رصف الطريق الدائرى ببلطيم "غطاس" وربطة بالطريق الدولى الساحلى مروراً بمدينة بلطيم حتى طريق رافد كفرالشيخ بلطيم .
وقال مساعد المحافظ، أن محافظة كفرالشيخ ومركز ومدينة بلطيم تشهد مؤخراً طفرة قوية من استحداث للخدمات التنموية وكذلك إنشاء بنية أساسية قوية من طرق وكبارى وإنارة وصرف وغاز وتجميل وتزيين المداخل والمخارج ورفع كفاءة الخدمات بكافة القطاعات، مؤكداً أن انشاء الطرق والكبارى من أهم مقومات البنية الاساسية التى تخدم أهالى كفرالشيخ والتنمية بالمحافظة .
الأعمال الجارية لرصف كوبري الحماد
مساعد المحافظ يتابع رصف الكوبري على الطريق الدولي
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