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صور.. مدير أمن القليوبية يتابع عمل قافلة طبية للكشف على المسجونين بقسم العبور

الأحد، 29 أبريل 2018 06:38 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتابع عمل قافلة طبية للكشف على المسجونين بقسم العبور


القليوبية نيفين طه
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شارك قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لليوم الثانى على التوالى، بقافلة طبية إلى قسم العبور وقسم ومركز الخانكة.

ومن جانبه، تابع اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية عمل القافلة، وأمر بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان نجاحها، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بتفعيل التواصل المجتمعى مع المواطنين، واحترام آدمية المحجوزين بالسجون والأقسام، حيث تم الكشف الطبى على المواطنين المترددين على قسم العبور وقسم ومركز الخانكة والأفراد العسكريين والمحجوزين بهم.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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