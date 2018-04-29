صور.. محافظ الغربية يشهد فاعليات احتفالية الأسبوع العالمى للتطعيمات







الغربيه محمد طارق

حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية افتتاح فاعليات احتفاليه الأسبوع الدولى للتطعيمات والذى نظمته مديرية الصحة بالغربية والذى أقيم بقاعه الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة وتحت رعاية المحافظ.

بدأت الفاعليات بماراثون بالدرجات من إستاد طنطا وحتى ديوان عام المحافظة ثم بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى ثم تلاوة من آيات القرآن الكريم، ثم القى الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية كلمه قدم فيها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه ورعايته الدائمة لمنظومة الصحة على مستوى المحافظة وانه حريص كل الحرص على راحة المرضى وتوفير العلاج وحسن التعامل معهم.

كما أشاد أيضا بدور قطاع الطب الوقائى على مستوى المحافظة لمجهوداته التى يبذلها فى الحد من انتشار الأمراض المعدية وأنه بفضل المجهود الذى يقوم به فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

ثم ألقت الدكتور هالة مستلكى عضو لجنه الصحة بمجلس النواب كلمه قدمت فيها الشكر للمحافظ وأكدت أنه تم تحقيق انجازات كبيرة فى القضاء على عدد من الأمراض مثل مرض فيروس سى وذلك بفضل مجهودات العاملين بمديرية الصحة وأشارت إلى أنه خلال سنوات قليلة ستكون مصر خاليه من فيروس سى كما أكدت على ضرورة أن يطور كل طبيب نفسه لتطوير المنظومة الطبية وحسن الأداء.

ثم ألقى محافظ الغربية كلمة شدد فيها على ضرورة توفير العلاج اللازم للمرضى من إشاعات وتحاليل وعلاج وعدم تحمل المرضى أى تكاليف للعلاج كما أشار إلى ضرورة تقديم خدمه طبية أفضل وحسن التعامل مع المرضى والعمل على راحتهم.

وخلال كلمته قدم الشكر لجميع العلماء فى مصر لما يقومون به من دور فى أبحاثهم للنفع العام والقضاء على الأمراض المعدية من خلال اكتشاف التطعيمات المناسبة لكل مرض حيث أشار إلى مرض فيروس سى الذى كان يشكل خطرا كبيرا على حياه المرضى وبالعلم والبحث تم اكتشاف العلاج والقضاء على المرض.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تشهد تطورا كبيرا فى إنشاء وتجديد عدد من المستشفيات على مستوى محافظة الغربية وتم انفاق المليارات من الجنيهات لخدمه أهالى المحافظة والعمل على تقديم خدمه أفضل تشمل جميع التخصصات وسد أى عجز فى المعدات أو الآلات.

وأكد محافظ الغربية فى كلمته أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين وفى نهاية الحفل أهدى وكيل وزارة الصحة درع مديرية الصحة لمحافظ الغربية ثم تم تكريم عدد من العاملين بمديرية الصحة قسم العلاج الوقائى لتميزهم فى عملهم وتم منحهم شهادات تقدير.

حضر الحفل الدكتورة أمانى حبشى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية ومسئول التطعيمات والدكتورة ايمان أحمد معتوه المدير الوقائى بمديرية الصحة بالغربية والدكتورة هاله مستكلى عضو لجنه الصحة بمجلس النواب والدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب وعدد من قيادات الصحة بالغربية.



الأسبوع العالمي للتطعيمات بحضور محافظ الغربيه



اليوم العالمي التطعيمات بحضور محافظ الغربيه



جانب من الحضور



محافظ الغربية يشهد اليوم العالمي التطعيمات