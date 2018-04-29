video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين يتفقدان المشروعات الاستثمارية

الأحد، 29 أبريل 2018 05:15 م
صور.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين يتفقدان المشروعات الاستثمارية محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

زار اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه "تشيو نان شان" القنصل العام لدولة الصين بالإسكندرية، المنطقتين الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية للتعرف على أبرز وأهم المشروعات الاستثمارية والوقوف على حجم الاستثمار بالمحافظة.

شارك بالجولة اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الشمالية للهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، و17 من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين، الذين يمثلون كبريات الشركات الصينية فى مختلف التخصصات والصناعات التعدينية والهندسية والبنية التحتية، وبنك التنمية الصينى.

بدأت الجولة بزيارة المنطقة الحرة وعقد لقاء موسع بمقر مجلس إدارة المنطقة، حيث ستعرض السيد أحمد فتحى سليم وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، فيلما تفصيليا عن مكونات ومقومات المنطقة الحرة وحجم المشروعات المقامة بالمنطقة والذى يصل إلى 104 مشروعات ويعمل بها 20 ألف عامل، بالإضافة إلى عرض المخطط العام للمنطقة الحرة الجديدة الجارى تنفيذها حاليا.

ثم تفقدا إحدى مصانع الملابس الجينز، والذى تصل جملة تكلفته الاستثمارية إلى 30 مليون دولار، ويعمل به 350 من أبناء المنطقة، ومصنعا آخر لتصنيع الأدوية يعمل به 75 عاملا وتبلغ تكلفته الإستثمارية 3 ملايين و250 ألف دولار.

كما تضمنت الجولة زيارة المنطقة الصناعية الأولى والثانية وتفقد إحدى المشروعات الاستثمارية المتخصصة فى صناعة المولدات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة، والذى تصل جملة تكلفته 100 مليون جنيه، ويعمل به 190 عاملا.

واختتمت الزيارة بتفقد أحد المصانع، والذى يصل عدد العمالة به إلى 750 عاملا وفنيا.

من جانبه، أشاد القنصل الصينى ومرافقوه من أعضاء الوفد الزائر بما شهدوه خلال الزيارة من حجم الإستثمارات بالإسماعيلية، مؤكدا على تفعيل سبل التعاون والشراكة مع الإسماعيلية من خلال إقامة مشروعات إستثمارية مشتركة بالمنطقة، لدفع عجلة التنمية، حيث تلاحظ خلال الزيارة توافر المناخ الجيد للاستثمار بالإسماعيلية.

 

1- المحافظ مع الوفد الصينى
المحافظ مع الوفد الصينى

 

2- جانب من الوفد الصينى
 جانب من الوفد الصينى

 

3- يشاهدون فيلما ن الإستثمار فى الإسماعيلية
 يشاهدون فيلما ن الإستثمار فى الإسماعيلية

 

4- داخل أحد المصانع
 داخل أحد المصانع

 

5- أمام احد الشركات بالمنطقة الصناعية
 أمام إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية

 

6- جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية
جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية

 

7- مصنع للملابس الجاهزة
 مصنع للملابس الجاهزة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية وقنصل عام الصين يناقشان الشراكة بين الدولتين

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

المنطقه الصناعيه بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة