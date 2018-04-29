صور.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين يتفقدان المشروعات الاستثمارية







الإسماعيلية – جمال حراجى

زار اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه "تشيو نان شان" القنصل العام لدولة الصين بالإسكندرية، المنطقتين الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية للتعرف على أبرز وأهم المشروعات الاستثمارية والوقوف على حجم الاستثمار بالمحافظة.

شارك بالجولة اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الشمالية للهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، و17 من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين، الذين يمثلون كبريات الشركات الصينية فى مختلف التخصصات والصناعات التعدينية والهندسية والبنية التحتية، وبنك التنمية الصينى.

بدأت الجولة بزيارة المنطقة الحرة وعقد لقاء موسع بمقر مجلس إدارة المنطقة، حيث ستعرض السيد أحمد فتحى سليم وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، فيلما تفصيليا عن مكونات ومقومات المنطقة الحرة وحجم المشروعات المقامة بالمنطقة والذى يصل إلى 104 مشروعات ويعمل بها 20 ألف عامل، بالإضافة إلى عرض المخطط العام للمنطقة الحرة الجديدة الجارى تنفيذها حاليا.

ثم تفقدا إحدى مصانع الملابس الجينز، والذى تصل جملة تكلفته الاستثمارية إلى 30 مليون دولار، ويعمل به 350 من أبناء المنطقة، ومصنعا آخر لتصنيع الأدوية يعمل به 75 عاملا وتبلغ تكلفته الإستثمارية 3 ملايين و250 ألف دولار.

كما تضمنت الجولة زيارة المنطقة الصناعية الأولى والثانية وتفقد إحدى المشروعات الاستثمارية المتخصصة فى صناعة المولدات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة، والذى تصل جملة تكلفته 100 مليون جنيه، ويعمل به 190 عاملا.

واختتمت الزيارة بتفقد أحد المصانع، والذى يصل عدد العمالة به إلى 750 عاملا وفنيا.

من جانبه، أشاد القنصل الصينى ومرافقوه من أعضاء الوفد الزائر بما شهدوه خلال الزيارة من حجم الإستثمارات بالإسماعيلية، مؤكدا على تفعيل سبل التعاون والشراكة مع الإسماعيلية من خلال إقامة مشروعات إستثمارية مشتركة بالمنطقة، لدفع عجلة التنمية، حيث تلاحظ خلال الزيارة توافر المناخ الجيد للاستثمار بالإسماعيلية.



المحافظ مع الوفد الصينى



جانب من الوفد الصينى



يشاهدون فيلما ن الإستثمار فى الإسماعيلية



داخل أحد المصانع

أمام إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية



جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية