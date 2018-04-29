صور.. قوات الجيش السورى تسيطر على حى القدم بعد معارك مع داعش

صور.. قوات الجيش السورى تسيطر على حى القدم بعد معارك مع داعشالأحد، 29 أبريل 2018 08:44 ص
قوات الجيش السورى تسيطر على حى القدم
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أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، مقره لندن، بأن الجيش السورى سيطرت على حى القدم بعد معارك عنيفة مع تنظيم (داعش).
وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد، أن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين فى محاور الحجر الأسود ومخيم اليرموك وأطراف حى التضامن.
وكانت وحدات الجيش السورى قد دمرت - أمس - أوكارا للتنظيمات المسلحة، فى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة "دمشق".
يذكر أن وحدات الجيش السورى تمكنت من كسر دفاعات التنظيمات المسلحة وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من المسلحين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.
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