صور.. شرطة المرافق بالغربية تشن حملة لإزالة الإشغالات ببسيون

الغربيه محمد طارق

شن قسم المرافق بمديرية أمن الغربية بقيادة العميد مهند أبو ليمون، حملة مرافق موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالتعاون مع مركز مدينة بسيون.

وشملت الحملة الشوارع الرئيسية لمدينة بسيون تطهيرا كاملا من المخالفات والتعديات على الشوارع وذلك بمرافقة قوة من قسم الشرطة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 63 محضر مخالفه إشغال طريق لبعض المحلات والباعة الجائلين، إزالة 54 فرشا عشوائيا للخضر والفاكهة، إزالة عدد 6 "نصبة شاى" ومقهى مخالفة عشوائيه، إزالة 23 حاجز خرسانى وحديدى، إزالة 42 حالة اشغال طريق، إزالة عدد 5 أكشاك مخالفة لشروط الترخيص، إزالة رصيف بمساحة 6م×3م يعوق حركة المرور خلف السنترال العام.