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الأحد، 29 أبريل 2018 09:52 م
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صور.. ختام ملتقى سيناء الدولى للفنون فى شرم الشيخ

الأحد، 29 أبريل 2018 09:31 م
صور.. ختام ملتقى سيناء الدولى للفنون فى شرم الشيخ ملتقى سيناء الدولى للفنون


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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اختتم مساء اليوم، الأحد، فعاليات «ملتقى سيناء الدولى للفنون»، والذى انطلق فى 20 إبريل، بمنطقة سوهو سكوير السياحية، فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة فندق سافوى، ومن تنظيم الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون

جاء تنظيم «ملتقى سيناء الدولى للفنون»، ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى تحرير سيناء، وضم الملتقى مجموعة من النحاتين والفنانين فى مختلف أنواع الفنون البصرية والتشكيلية والموسيقية، بالإضافة إلى ورشة لأطفال مدارس شرم الشيخ، وورش للنحت على الأخشاب والحجر والحديد وورش للرسم والتصوير وورش للأطفال. 

وأقيم مساء اليوم، الأحد، معرض دولى وحفل ختام موسيقى، بمنطقة سوهو سكوير السياحية، بحضور المئات من السائحين الأجانب والقيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

من ناحية أخرى تستضيف مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، فاعليتين، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهما «كرنفال شرم الشيخ الدولى للفنون» خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، و«ملتقى فنون شباب العالم»، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1000 شاب من 180 دولة حول العالم، من مختلف الفنون الفنن التشكيلى

 

الفنانين الفن التشكيلى
الفنانين الفن التشكيلى

 

اثناء ختام المهرجان
اثناء ختام المهرجان

 

اثناء ختام مهرجان ملتقى سيناء الدولى للفنون
اثناء ختام مهرجان ملتقى سيناء الدولى للفنون

 

ختام مهرجان ملتقى سيناء الدولى للفنون
ختام مهرجان ملتقى سيناء الدولى للفنون

 

اثناء المهرجان الفنون
اثناء المهرجان الفنون

 


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