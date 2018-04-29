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صور ..جراحات الفتق الأربى بالمنظار الجراحى في ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

الأحد، 29 أبريل 2018 02:11 م
صور ..جراحات الفتق الأربى بالمنظار الجراحى في ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية خلال الورشه


المنوفية – محمود شاكر
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نظم معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورشة عمل علي مدار يومين تتناول جراحات الفتق الأربي بالمنظار الجراحي تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد .
 
أشار الدكتور إبراهيم عبد القادر أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية بمعد الكبد أن الورشة تأتي علي هامش المؤتمر السنوي السادس لقسمي الجراحة والتخدير ويتم خلال الورشة إلقاء 3 محاضرات علمية تتناول الطرق المختلفة لعلاج الفتق الاربي بالمنظار الجراحي كما يتم إجراء 4 عمليات جراحية لتدريب شباب الأطباء يتم عرضها للأطباء عبر الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات .
 
وأوضح عبدالقادر إن عملية إصلاح الفتق الإربي بالمنظار هي عملية آمنة و تحقق نتائج ممتازة والمرضى يعودون إلى أنشطتهم الحياتية بشكل أسرع و يعانون من الآلام بنحو أقل .
 
 
 
فاعليات الورشة (1)
 
فاعليات الورشة (2)
 
فاعليات الورشة (3)
 
فاعليات الورشة (4)
 
فاعليات الورشة (6)
 

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